Nu laddar vi för valnatten

Under den senaste månaden har vi besökt Värmlands alla 16 kommuner. Vi har belyst ett nytt ämne varje dag. Runt 150 väljare har kommit till tals i vår chatt, ställt frågor och kommit med kommentarer. Vi har träffat politiker från alla partier över hela länet. 20 000 personer har genomfört vår valkompass för någon av de värmländska kommunerna. Våra sändningar har till stor del bestått av politik från länets alla hörn. Vi hoppas att du som väljare har fått tillräckligt med information för att kunna göra ditt val på söndag – då allt ska avgöras.

Vårt mål är att du under söndagen ska ha örnkoll på det regionala perspektivet på valet till riksdagen, på valet till landstinget och kommunerna. Vi drar igång redan på morgonen med en liverapportering i vår nyhetsapp, och med lokala inhopp i SVT:s program i SVT1, som startar redan strax före åtta på morgonen. När vallokalerna stänger klockan 20 har precis SVT:s stora valvaka i SVT 1 startat. Då kan du samtidigt ta del av lokala valresultat, kommentarer, analyser, grafik och rörlig bild i vår nyhetsapp på din telefon. Du kan också skicka in kommentarer och ställa frågor i vår chatt.

När kommunernas valresultat börjar bli färdigräknade kan du slå över till SVT2, där Sverige Idag sänder sin valvaka som mer fokuserar på kommunvalen i landets kommuner – bland annat i Värmland. Samtidigt fortsätter vi vår bevakning i appen och på vår sajt.

På morgonen efter valet kan du också ta del av resultat och analyser i våra förlängda morgonsändningar i SVT1.

Hur kommer det att gå för Värmlandsbänken i riksdagen – vilka får lämna sina platser, och vilka kommer att bli nya riksdagsledamöter? I vilka kommuner i Värmland blir det maktskifte, och hur går det egentligen i landstingsvalet – som för första gången i förlängningen är ett val till den region som bildas vid årsskiftet?

Runt 15 personer kommer att vara i tjänst på SVT Nyheters redaktion under valdygnet för att ge dig den bästa valbevakningen vi någonsin kan. Till vår hjälp med analyser har vi professor Thomas Denk som följt politiken i Värmland under många år, och som varit med oss på SVT Nyheter Värmland under flera valnätter tidigare.

Ladda ner vår app, gör SVT Nyheter Värmland till din startsida, och tillåt lokala pushar från Värmland så är du redo för en spännande valnatt tillsammans med oss.