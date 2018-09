Roko Kursar (L) blev utslängd från SD:s valvaka 2014

Förra valet var Sverigedemokraterna tvungna att överge sin valvaka i KFUM:s lokaler i Malmö. Enligt ungdomsorganisationen KFUM hade partiet lurat sig in i deras lokaler på Betaniaplan, utan att uppge att de skulle hålla sin valvaka där.

Roko Kursar, som sedan årsskiftet varit ordförande för Liberalerna i Malmö, var medlem och engagerad i KFUM då.

”Puttade ut mig”

I en intervju med SVT Nyheter utanför SD:s valvaka 2014 uppgav han att han hade blivit utslängd av partiet när han hade bett dem att lämna deras lokaler.

– De nästintill puttade ut mig i trappen, stängde dörren och låste den. Jag har aldrig någonsin mött politiker som betett sig på det sättet, sade Roko Kursar då.

I dag, fyra år senare, är Sverigedemokraterna vågmästare i Malmö. De rödgröna partierna har flest röster men inte egen majoritet, vilket innebär att alliansen kan ta över makten i staden – med hjälp av Sverigedemokraterna.

Valkvällen 2014 slutade med att KFUM bröt strömmen på SD:s valvaka, allt för att de skulle lämna lokalen. Det hindrade dock inte partiet, som fortsatte valvakan med stearinljus.

Sverigedemokraternas oppositionsråd Magnus Olsson menade att de inte hade lurat sig in i lokalerna.

– Min bedömning är att vi inte har gjort det. Jag har inte själv varit involverad i de här kontakterna mellan oss och uthyraren, sade Magnus Olsson då.

När SVT träffar Roko Kursar på måndagen, dagen efter valet, menar han att han har förlåtit SD för händelsen.

– Jag är inte en person som hyser något agg. Jag förlåter människor och jag har gjort det även här. Sedan var det så att jag var medlem i den föreningen som ägde byggnaden där de hade olovligen, under falska premisser, tagit sig in och då kom jag in där för att medla och inte för att kasta ut dem. Jag blev själv utkastad, säger Roko Kursar.

Alliansen når endast 20 av 61 mandat i Malmös kommunfullmäktige. Trots det anser Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna att ett maktskifte måste ske i staden. Ett samarbete med Sverigedemokraterna är dock otänkbart för Roko Kursar, som varit tydlig med att han inte tänker förhandla med partiet.

Moderaternas oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar är öppen med att hans dörr står öppen för alla.

– Det är uppenbarligen så att Socialdemokraterna och vänsterblocket har förlorat valet i Malmö. Vi kommer att göra allt vi kan för att ta makten i Malmö, säger Torbjörn Tegnhammar (M).