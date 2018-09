Så tycker partierna i Hylte om att införa mobilförbud i skolan

Klart skall mobilförbud gälla under lektionerna för totalt intag av lärarens information och utbildning, behövs mobilen för lektionen är det OK. Eleven borde ha ett eget mobilfack för placering av mobilen under lektionen. Sedan på rasterna kunde det vara tillåtet att ha mobilen. Varje lektionssal bör ha en koppling till skolans centralväxel vid akuta behov.