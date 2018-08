Så vill politikerna i Region Kronoberg lösa bristen på sjuksköterskor

SVT Nyheter Småland skickade ut ett mejl med frågan:

Vad vill du som politiker göra för att få fler sjuksköterskor i regionen?

Socialdemokraterna:

Vi har medvetet arbetat för att fler ska vilja arbeta hos Region Kronoberg:

Jag tror att vi måste fortsätta vårt påbörjade arbete med att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för våra sjuksköterskor. T ex har vi :

* Höjt grundbemanningen med hjälp av servicetjänster på vårdavdelningar och satsat på fler sjuksköterskor på vårdcentralerna.

* Kortat arbetstiden för de som kombinerar dag, kväll och nattarbete (nattindex 1,4)

* Höjt OB-ersättningen med 60%

* Höjt lönerna över det sk märket som tillverkningsindustrin sätter

* Vi har också påbörjat arbetet för att införa sk karriärtrappor.

Moderaterna:

Marknadsföra oss som goda arbetsgivare och införa följande: Man ska kunna göra karriär inom professionen – t ex vill vi införa befattningen chefssjuksköterska , införa fler AST-tjänster (akademisk specialisttjänstgöring) med bibehållen lön.

Gott mentorskap och ständigt förbättrad introduktion i yrket, breda kontakter redan under studietiden med inbjudningar till föreläsningar och träffar med profession och HR-anställda. Utveckla sjuksköterskerollen och delaktighet i t ex schemaläggning m m. Mentorskap för nya sjuksköterskor är viktigt och skulle helst pågå under ganska lång tid, t ex under tre år. Detta för att fördjupa kontakten och undvika avhopp från yrket.

Centerpartiet:

Vi har jobbat med den här frågan under mandatperioden och det har gjorts mycket, men vi måste fortsätta jobba med den.

Vi vill ha bättre karriärvägar och bättre arbetsmiljö. Det är viktigt att det finns tillräckligt med personal. Ingen ska bli sjukskriven på jobbet på grund av arbetsmiljön.

Det är viktigt att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara och att de får betalt för den kompetens de har.

Vi ska ha egna sjuksköterskor och inte så många hyrsjuksköterskor.

Centerpartiet på central nivå har föreslagit sjuksköterskelyft ett där det ges en bonus på 60 000 till den som är kvar i yrket efter 5 år.

Sverigedemokraterna:

I första hand vill vi jobba för att behålla den befintliga personalen. Att ge dem goda arbetsförhållanden och bra löner så att de stannar hos oss! Ge dem möjligheter att själva påverka sin arbetssituation, exempelvis schemaläggning, ta bort ofrivilliga delade turer, heltid/deltid mm.

Får vi positiv anda genererar det fler sökanden till tjänsterna. Många utbildade finns, men de har valt att jobba inom andra yrken.

Vänsterparitet:

CIL i Ljungby är ett utmärkt exempel på hur vi löser problem genom att lägga utbildningar utanför centralorter och skapa en förutsättning för alla att plugga utan att flytta eller pendla. Det ska vara lätt att studera och lösa livspusslet!



Sen anser vi att möjligheten att forska och utvecklas på arbetstid för läkare och sjuksköterskor samt karriärtrappor är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare.



Linnéuniversitet måste öka sitt intag på efterfrågade yrkeskategorier för att lyckas möta den efterfrågan som finns. De utbildar idag 6st barnmorskor/år och behovet är mycket större.

Kristdemokraterna:

Det behövs flera åtgärder, både på kort och lång sikt.

På kort sikt behöver man tänka på arbetsmiljö och chefskap. Det är viktigt att ha makt över sin egen arbetsmiljö. Många sjuksköterskor vittnar om tunga arbetsbördor och mycket administration.

Vi tror också att vi kan underlätta genom att anställa så kallade vårdserviceteam. De skulle vara personer som kan anställas för att göra viktiga arbetsuppgifter, men som man inte kräver så lång utbildning av. Då tror vi att det kan underlätta för specialistsjuksköterskor, så att de istället kan möta patienter. Vi skulle också vilja anställa administrativ personal som kan avlasta sjuksköterskorna delvis.

På lång sikt måste man skapa ytterligare utbildningsplatser. Fler måste utbildas och särskilt inom de områden där det saknas specialistsjuksköterskor.

Vi har inte fått svar från Miljöpartiet eller lyckats nå Liberalernas representant.