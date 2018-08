Sissela Nordling Blanco (Fi): ”Vi ska satsa på tjejer som har det sämst”

Feministiskt initiativ kom 2014 för första gången in i Stockholms kommunfullmäktige. Man kom direkt in i värmen och har fått sitta i majoritetsstyre tillsammans med V, MP och S. Enligt en Novusundersökning som SVT har låtit göra hamnar partiet precis under treprocentsspärren och riskerar alltså att inte få någon plats i fullmäktige.