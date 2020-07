På en trädstam i genomskärning framträder mönstret med årsringar tydligt. Trädens tillväxt sker under sommaren och kan delas in i vår- och höstved som tillsammans utgör den sammanlagda tillväxten under sommarsäsongen. Klimatets växlingar påverkar tillväxten så att årsringbredderna varierar. Under ett träds levnad kommer ringarna bestå av ömsom smala och ömsom tjocka årsringar bakåt i tiden som kommer spegla klimatet på den plats träden lever. Kallare temperatur gör ringen smalare och mörkare, varmare temperatur gör ringen bredare och ljusare.

Källa: Björn Gunnarson, Stockholms Universitet