Mildare infektion kan förebygga miljoner fall av covid-19 

En amerikansk forskargrupp har undersökt hur smittspridningen påverkas av hur länge patienter är sjuka i covid-19. De såg att när människor var sjuka kortare tid kunde 1,4 miljoner nya fall förebyggas. Det gör i sin tur att ungefär 100 000 undviker sjukhusbehandling.

Om tre av fyra som är sjuka i covid-19 blir sjuka tre dagar färre, skulle nästan 36 miljoner nya fall av covid-19 undvikas.

Forskarna använde en datasimuleringsmodell som förutspår hur människor samspelar och därmed hur smittspridningen kan se ut i samhället.

– Modellen fungerar lite som ett virtuellt spel, liksom Sim City. Den simulerar hur viruset sprids mellan människor från dag till dag.Vi har använt den för smittskyddrekommendationer till den amerikanska regeringen sedan svininfluensan 2009, säger Bruce Y. Lee, professor i hälsopolicy och management vid the City University of New York.

Även mindre tillförlitliga vaccin ger effekt

Smittspridningen ser likadan ut i Sverige.

– Det är fullt möjligt att man kan se mycket stora effekter av att minska längden på hur länge man är smittsam även om man inte skulle skydda helt mot infektionen, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

“Sjukdomstid behövs ta med i uppföljningsplaner”

– I Sverige jobbar vi nu för fullt för att få igång vaccination så snart som möjligt och en tydlig strategi för att följa upp vaccin har knappt hunnits med, säger Joakim Dillner.

– Huvudfrågan är om antalet infektioner minskar men den här studien visar att vi även behöver se på hur infektioner blir mildare och därmed ger kortare sjukdomsförlopp.

Studien är publicerad i PNAS Computational Biology.