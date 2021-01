”När våra hem dränks är vi alla sårbara”

Under ett år bildas i genomsnitt sex stycken orkaner över Atlanten. Under år 2020 var det 13 stycken, visar siffror från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som SVT:s meteorologer har sammanställt i en väderårskrönika.

– Det var som att det hela tiden kom en ny orkan som man var tvungen att prata om, säger SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

Namnen tog slut

Fjolårets orkansäsong var så aktiv att den lista med förutbestämda stormnamn som meteorologiska världsorganisationen, WMO, varje år tar fram, tog slut.

– Istället börja man använda det grekiska alfabetet, så vi hade stormar som hette Alfa, Beta och Gamma och så vidare. Det gjorde det tydligt att det var ett ovanligt år, säger SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

Skapar konst av extremvädret

Enligt Vetenskapens världs film ”H20 – Kampen om vattnet” är extrema regnmängder och översvämningar idag fyra gånger mer sannolika än för 40 år sedan. I programmet möter vi två fotografer som gjort det till sin konstnärliga nisch att dokumentera naturfenomen och den förödelse de lämnar efter sig.

– Det är något med översvämmade områden som gör dem visuellt lockande, säger fotografen Gideon Mendel som besökt 20 översvämningar i 13 olika länder.