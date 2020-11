Ny studie: “Periodisk fasta fungerar inte för viktminskning”

I studien ingick 41 överviktiga vuxna där 90 procent hade fördiabetes eller diabetes. Under tolv veckor åt deltagarna samma hälsosamma mat varje dag. Hälften av deltagarna åt under en begränsad tid under dygnet och större delen av kalorierna var fördelade före klockan 13 på eftermiddagen. Den andra hälften åt under en tolv timmar lång period där 50 procent av kalorier åts efter klockan 17. Vikten och blodtrycket mättes i början studien, efter fyra veckor, åtta veckor och tolv veckor.