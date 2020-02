Ny studie: Skogsbränder kan leda till mångåriga hälsoproblem

De senaste åren har stora skogsbränder härjat runt om i världen, bland annat i Australien, Kalifornien, Brasilien och Sverige. Nu visar en amerikansk studie att röken från bränderna kan ha långvariga och negativa effekter på vår hälsa, rapporterar BBC.

Amerikanska forskare har studerat hur en grupp apor på ett djurcenter påverkats av skogsbranden i norra Kalifornien 2008. Resultatet visar att aporna, som bara var några månader gamla när branden bröt ut, hade försämrad lungkapacitet och immunförsvar hela 12 år efter händelsen.

Dessutom fann forskarna att problemen riskerar att föras över till apornas barn.

Liknar människor

Aporna hade under två veckor utsatts för ohälsosamma nivåer av kolmonoxid och partikeln PM2,5, som spreds av brandröken.

Eftersom apornas lungor och immunsystem liknar människornas är det viktigt att titta närmare på hur barn påverkas av röken, konstaterade professor Lisa Miller när hon presenterade resultatet från studien under ett möte med vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences.

”Vill inte sprida panik”

Hon påpekade samtidigt att aporna sannolikt exponerades för röken i högre utsträckning än människor eftersom de spenderar all sin tid utomhus.

– Jag vill inte sprida någon panik bland föräldrar, men det är något som är bra att vara medveten om under barnens uppväxt, säger Lisa Miller, enligt BBC.