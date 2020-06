WHO backar: Stabil smittspridning

På fredagskvällen backade WHO från uttalandet om en ökad smittspridning i Sverige. ”Antalet positiva testresultat ligger på en stabil nivå”, skriver WHO i ett mejl till SVT Nyheter.



Tidigare på fredagen listade WHO Sverige som ett av elva europeiska länder där sjukvården riskerar att pressas hårt på grund av ökad smittspridning. Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell dementerade omedelbart.



WHO menar nu att det pågår en allmän smittspridning i Sverige och att antalet nya bekräftade covid-19-fall per 100 000 invånare är fortsatt högt.