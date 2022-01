Woodstockfestivalens skapare död

Enligt Billboard avled Lang på lördagen i New York i sviterna av cancer. I slutet av 1960-talet planerade han tillsammans med Joel Rosenman, Artie Kornfeld och John P Roberts en tre dagar lång musikfestival på en bondgård i den lilla staden Bethel i USA – och när Woodstock realiserades 1969 uppträdde musikikoner som Janis Joplin, The Who och Santana på festivalen.

– Jag bokade tre av de hetaste banden på den tiden – Jefferson Airplane, Canned Heat och Credence Clearwater Revival, berättade Michael Lang för Billboard 2019. Det gav oss omedelbar kredd och när det började pratas hade snöbollen satts i rullning.

Efter Woodstock startade Lang skivbolaget Just Sunshine Records, med artister som Karen Dalton och senare Billy Joel. Han hjälpte till att göra pr för Woodstocks 25-årsjubileum och planerade också ett 50-årsjubileum för festivalen. Det sistnämnda ställdes dock in efter en rad bakslag.