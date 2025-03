Mays kritik mot Israel: ”De varnade på ett ställe och bombade på ett annat”

Augusti 2024 är en av de månaderna då Gazaborna fick flest uppmaningar att evakuera under kriget.

SVT har granskat evakueringsordrar som delats av IDF:s militäre samordnare, Ghassan Alian, och talesperson, Avichay Adraee, på Facebook under den månaden. Tillsammans når kontona miljontals människor och det är främst här Gazaborna följer varningarna.

Det handlar om totalt 17 varningar som vi har jämfört med samtliga attacker som den amerikanska forskargruppen på Institute for the Study of War har samlat in.

SVT kan visa att Gazaborna inte alltid har kunnat lita på att evakueringsordrarna har skyddat dem.