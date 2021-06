AIK berett att ta in 14000 på Friends

Deltagarantalet höjs ytterligare meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten i dag vid en pressträff: Inomhus tillåts 50 personer, vid sittplats 300. Utomhus 600 och 3000 om man har en sittplats.

Sektionering kan göra att de riktigt stora arenorna kan ta in ytterligare åskådare. AIK har exempelvis sektionerat in Friends så att 14040 åskådare kan tas in. Arenan tar runt 50000 vid en fullsatt fotbollsmatch.

”Alla platser på Friends Arena kommer att släppas upp enligt ett mönster som är anpassat efter pandemins restriktioner och regler om avstånd”, skriver AIK på sin hemsida.

Sektionerna ska vara avskilda så att deltagarna i en sektion inte blandas med deltagarna från en annan.

”Livet lite mer som innan pandemin”

– Från och med torsdag kan livet börja pågå lite mer som det var innan pandemin, säger socialminister Lena Hallengren på pressträffen.

Motionslopp för upp till 900 utövare tillåts, där det räknas vid start- och målområde, alltså inte totalt hur många som befinner sig ute på en bansträckning.

Det är steg 2 i regeringens plan. Fler steg planeras senare i sommar och höst. Totalt ska fem steg tas.