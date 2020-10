RFSL: Transpersoner utesluts från idrotten

RFSL har under två års tid samlat in enkätsvar från 110 transpersoner om deras erfarenheter inom svensk idrott – i första hand inom barn-, ungdoms- och breddidrott. Utifrån svaren har man kommit till slutsatsen att det är problematiskt att idrotten slentrianmässigt och i onödan delar in barn i pojk- och flickgrupper

– Om man inte vet vilket omklädningsrum man ska gå in i eller i vilket lag man ska spela är man utesluten redan där. Man kommer aldrig till planen eller arenan för idrotten. Den slentrianmässiga könsuppdelningen är ett stort problem. Den gör att transpersoner utesluts från svensk idrott, säger Mathilda Piel, sakkunnig inom hbtq- och idrottsfrågor på RFSL och redaktör för rapporten, till DN.

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter) rekommenderar också att barn upp till 18 år som idrottar ska ha rätt att delta i verksamhet utifrån deras önskan “oavsett vilket kön som tilldelats barnet vid födseln”. Häromveckan kom Riksidrottsförbundet (RF) med en ny anvisning som ska göra det lättare för transpersoner att ta plats i specialidrottsförbunden styrelser, och man tittar på hur man ska förändra sina rekommendationer för att inkludera transpersoner ytterligare.

– Det pågår en rad arbeten just nu och här uppmanar vi också föreningar och förbund att ställa sig frågorna: Varför könsindelar vi i dag? Finns det en anledning eller kan vi fundera på ett nytt sätt? Det är jätteviktigt, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig och utbildningsansvarig i jämställdhet och inkludering på RF, till DN.