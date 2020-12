Sportåret 2021 – månad för månad

Januari

26/12-5/1 Ishockey, junior-VM, Edmonton och Red Deer, Kanada.

1-10/1 Tour de Ski, Val Müstair, Schweiz, Toblach och, Val di Fiemme., Italien.

3-15/1 Bilsport, Dakarrallyt, Saudiarabien.

4-10/1 Skidskytte, världscupen, Oberhof.

11-17/1 Skidskytte, världscupen, Oberhof.

13/1 Ishockey, NHL, premiär.

14-31/1 Handboll, herrar, VM, Egypten

15/1-22/2 Segling, Americas Cup, kval, Auckland, Nya Zeeland.

18/1 Allmänt, Idrottsgalan, Stockholm.

18-24/1 Skidskytte, världscupen, Antholz.

20-24/1 Freestyle, skicross, världscupen, Idre Fjäll.

23-24/1 Skidor, världscupen, Lahtis.

27-31/1 Skidskytte, EM, Duszniki-Zdroj, Polen.

29-31/1 Skidor, världscupen, Svenska skidspelen, Falun.

31/1 Trav, Prix d’Amérique, Paris.

Februari

1-11/2 Fotboll, herrar, klubblags-VM, Qatar.

6-7/2 Skidor, världscupen, Ulricehamn.

7/2 Amerikansk fotboll, Super Bowl, Tampa.

8-21/2 Alpint, VM, Cortina d’Ampezzo, Italien.

8-21/2 Tennis, Australian Open, Melbourne.

8-14/2 Brottning, EM, Katowice, Polen.

9-14/2 Skidor, JVM, Vuokatti, Finland.

9-21/2 Skidskytte, VM, Pokljuka, Slovenien.

11-14/2 Ishockey, herrar, Beijer Hockey Games, Sverige, spelplats ej fastställt.

11-14/2 Skridsko, VM, Heerenveen, Nederländerna.

20-21/2 Skidor, världscupen, Nove Mesto, Tjeckien.

20-21/2 Fotboll, herrar, svenska cupen, gruppspel, premiär.

23/2-7/3 Skidor, VM, Oberstdorf, Tyskland.

27/2 Skidor, Tjejvasan, Oxberg-Mora.

Mars

1-7/3/3 Skidskytte, världscupen, Nove Mesto.

5-7/3 Friidrott, inomhus-EM, Torun, Polen.

5-7/3 Shorttrack, VM, Dordrecht, Nederländerna.

6-21/3 Segling, Americas Cup, Auckland, Nya Zeeland.

7/3 Skidor, Vasaloppet, Sälen-Mora.

+ Enbart elittävling utan publik.

7/3 Bilsport, indycar, premiär, deltävl 1 av 17, St Petersburg, Florida.

8-14/3 Skidskytte, världscupen, Nove Mesto.

10-12/3 Olympiskt, IOK-session, Aten.

+ Val av ordförande, Thomas Bach , som ställer upp för återval, är enda kandidaten.

11-23/3 Tennis, ATP och WTA, Indian Wells, Kalifornien.

12-13/3 Alpint, damer, världscupen, storslalom och slalom, Åre.

12-14/3 Skidor, världscupen, Oslo.

12-14/3 Handboll, herrar, OS-kval, Berlin. Sverige möter Tyskland, Slovenien och Algeriet.

16-21/3 Skidskytte, världscupen, avslutning, Oslo.

17-21/3 Alpint, världscupen, avslutning, Lenzerheide, Schweiz.

19-21/3 Handboll, damer, OS-kval, Lliria, Spanien. Sverige möter Spanien, Argentina och Senegal.

20/3 Bandy, SM-finaler, Uppsala.

20-21/3 Bilsport, Extreme E, deltävl 1 av 5, al-Ula, Saudiarabien.

+ Ny bilsportserie med elbilar, Mattias Ekström och Johan Kristoffersson tävlar.

20-28/3 Curling, damer, VM, Schaffhausen, Schweiz.

21/3 Bilsport, formel 1, premiär, Melbourne.

22-28/3 Konståkning, VM, Stockholm.

24/3-4/4 Tennis, ATP och WTA, Miami.

24-31/3 Fotboll, herrar, U21-EM, gruppspel, Ungern och Slovenien.

25/3 Olympiskt, fackelstafetten inleds i Japan, Fukushima.

25/3 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige-Georgien, spelplats ej fastställt.

26-28/3 Skidskytte, SM, Östersund.

28/3 Fotboll, herrar, VM-kval: Kosovo-Sverige, spelplats ej fastställt.

28/3 Bilsport, formel 1, Sakhir, Bahain.

30/3-4/4 Bandy, herrar, VM, Syktyvkar, Ryssland.

31/3-5/4 Ridsport, Göteborg Horse Show, världscupfinaler, hoppning och dressyr, Göteborg.

April

3-11/4 Curling, herrar, VM, Calgary.

7-17/4 Ishockey, damer, VM, Halifax och Truro, Kanada

+ Sverige skulle ha spelat i B-VM i Frankrike, som är inställt.

8-11/4 Golf, herrar, US Masters, Augusta, Georgia.

10-11/4 Fotboll, herrar, allsvenskan, premiär.

10-24/4 Boxning, damer, VM, Kielce, Polen.

11/4 Bilsport, formel 1, Shanghai.

13-18/4 Tennis, damer, Billie Jean Cup (tidigare Fed Cup), slutspel, Budapest.

16/4 Orientering, SM, natt, Åkersberga.

21-25/4 Gymnastik, EM, artistisk, Basel.

24/4 Innebandy, SM-finaler, Stockholm.

24-25/4 Orientering, SM, sprint, Norrtälje.

24-1/5 Curling, VM, mixeddubbel, plats ej fastställt.

Maj

1-2/5 Orientering, Tiomila, Valdemarsvik.

8-30/5 Cykel, herrar, Giro d’Italia.

11/5-9/7 Ishockey, NHL, Stanley Cup-slutspel.

13/5 Fotboll, damer, svenska cupen, final.

13-16/5 Orientering, EM, Neuchatel, Schweiz.

13-16/5 Ishockey, herrar, Carlson Hockey Games, spelplats ej fastställd.

15/5 Fotboll, herrar, FA-cupfinal, London.

15/5 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Warszawa.

16/5 Fotboll, Champions League, damer, final, Göteborg.

17-23/5 Simning, EM, Budapest.

20-23/5 Golf, herrar, PGA-mästerskapen, Kiawah Island, South Carolina.

21/5-6/6 Ishockey, herrar, VM, Riga och Minsk.

22/5 Friidrott, Göteborgsvarvet, SM i halvmaraton.

22/5 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Teterow, Tyskland.

22/5 Fotboll, damer, FA-cupfinal, London.

23/5 Friidrott, Diamond League, premiär, Rabat.

23/5 Bilsport, formel 1, Monaco.

23/5-6/6 Tennis, Franska mästerskapen, Paris.

26/5 Fotboll, herrar, Europa League, final, Gdansk.

28/5 Friidrott, Diamond League, Doha.

29/5 Fotboll, herrar, Champions League, final, Istanbul.

30/5 Bilsport, indycar, Indy 500, Indianapolis.

30/5 Trav, Elitloppet, Solvalla

31/5-6/6 Fotboll, herrar, U21-EM, slutspel, Ungern och Slovenien.

Ej fastställt i maj:

Volleyboll, damer, EM-kval mot Ukraina, Portugal och Georgien, spelplats ej fastställt.

Volleyboll, herrar, EM-kval mot Nederländerna och Kroatien, spelplats ej fastställt.

Juni

3-6/6 Kanot, EM, Duisburg, Tyskland.

3-7/6 Golf, damer, US Open, San Francisco.

4/6 Friidrott, Diamond League, Rom.

5/6 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Prag.

5/6 Skidor, Internationella skidförbundet väljer ny ordförande på sin kongress, Portoroz, Slovenien

+ Svensken Johan Eliasch en av kandidaterna.

5/6 Friidrott, Stockholm marathon, SM.

6/6 Bilsport, formel 1, Baku, Azerbajdzjan.

8/6 Friidrott, Continental Tour, Åbo.

10/6 Friidrott, Diamond League, Oslo.

10-13/6 Golf, Europatouren, Scandinavian mixed, Kungsbacka.

11/6-11/7 Fotboll, herrar, EM, tolv orter runt om i Europa. Semifinaler och final i London.

11/6-11/7 Fotboll, herrar, Copa América, Argentina och Colombia.

12-15/6 Orientering, världscupen, Idre.

13/6 Bilsport, formel 1, Montreal.

17-20/6 Golf, herrar, US Open, San Diego.

17-26/6 Bordtennis, VM, individuellt, Houston, Texas.

+ Arrangören är utvald, men har ännu inte bekräftats på Internationella bordtennisförbundets program efter pandemin.

17-27/6 Basket, damer, EM, Strasbourg och Valencia.

18-19/6 Cykel, Vätternrundan, Motala.

19-20/6 Friidrott, lag-EM. Sverige tävlar i First League, Cluj-Napoca, Rumänien.

+ Högsta divisionen Super League avgörs i Chorzow, Polen.

22-27/6 Golf, damer, PGA-mästerskapen, Johns Creek, Georgia.

24-27/6 Bilsport, rally, Safarirallyt.

26/6-18/7 Cykel, herrar, Tour de France.

28/6-11/7 Tennis, Wimbledon, London.

30/6-6/7 Allmänt, SM-veckan, sommar, däribland simning och lag-SM i friidrott, Halmstad.

Juli

3-9/7 Orientering, VM, Doksy, Tjeckien.

4/7 Friidrott, Diamond League, Stockholm.

4/7 Bilsport, formel 1, Spielberg, Österrike.

8-11/7 Friidrott, JEM, 22 år, Bergen. Norge.

9/7 Friidrott, Diamond League, Monaco.

10/7 Simning, Vansbrosimningen.

10-18/7 Ridsport, Falsterbo Horse Show.

12-18/7. Tennis, ATP, herrar, Nordea Open, Båstad.

13/7 Friidrott, Diamond League, London.

15-18/7 Golf, herrar, British Open, Sandwich, Storbritannien.

15-18/7 Friidrott, JEM, 18 år, Tallinn.

17/7 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Cardiff.

17-21/7 Orientering, O-ringen, Åre.

18/7 Bilsport, formel 1, Silverstone, Storbritannien.

23/7-8/8 Sommar-OS, Tokyo.

25/7 Trav, Stochampionatet, Axevalla.

27/7 Trav, Hugo Åbergs memorial, Jägersro.

31/7 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Wroclaw, Polen.

Ej fastställt i juli:

Golf, damer, Evian Championship, Evian-les-Bains, Frankrike.

Augusti

1/8 Bilsport, formel 1, Budapest.

12-15/8 Orientering, världscupen, Idre fjäll.

14/8 Friidrott, Diamond League, Shanghai.

14/8 Trav, Åby stora pris, Åby.

14/8 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Målilla.

16-27/8 Allmänt, Universiaden, sommar, Chengdu, Kina.

17-22/8 Friidrott, JVM, Nairobi.

19-22/8 Golf, damer, British Open, Carnoustie.

21/8 Friidrott, Diamond League, Eugene, USA.

22/8 Friidrott, Diamond League, stad i Kina (ej fastställt).

24/8-5/9 Paraidrott, Paralympics, Tokyo.

25-29/8 Cykel, VM, mountainbike, Val di Sole, Italien.

26/8 Friidrott, Diamond League, Lausanne.

26-29/8 Friidrott, UEM, Rieti, Italien.

26-29/8 Ishockey, damer, OS-kval. Sverige möter Frankrike och Slovakien, spelplats i Sverige ej fastställt.

27-29/8 Orientering, SM, medel och stafett, Boden och Luleå.

27-29/8 Friidrott, SM, Borås.

28/8 Friidrott, Diamond League, Paris.

28/8 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Togliatti, Ryssland.

29/8 Bilsport, formel 1, Spa-Francorchamps, Belgien.

30/8-4/9 Ridsport, EM, hoppning, Riesenbeck, Tyskland.

30/8-12/9 Tennis, US Open, New York.

September

2/9 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige-Spanien, spelplats ej fastställt.

2-5/9 Golf, herrar, USA-touren, slutspel, final, Atlanta, Georgia.

3/9 Friidrott, Diamond League, Bryssel.

4-5/9 Friidrott, Finnkampen, Stockholm.

4-6/9 Golf, Solheim Cup, Toledo, Ohio.

5/9 Bilsport, formel 1, Zandvoort, Nederländerna.

5/9 Trav, Svenskt travderby, Jägersro.

7-12/9 Ridsport, EM, dressyr, Hagen, Tyskland.

8/9 Fotboll, herrar, VM-kval: Grekland-Sverige, spelplats ej fastställt.

8-9/9 Friidrott, Diamond League, Zürich.

11/9 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Vojens, Danmark.

12/9 Bilsport, formel 1, Monza, Italien.

12/9-3/10 Futsal, herrar, VM, Litauen.

16-19/9 Kanot, VM, Köpenhamn.

18-19/9 Orientering, SM, långdistans, Strömstad.

19-26/9 Cykel, VM, landsväg, Flandern, Belgien.

18/9-16/10 Rugby, VM, damer, Nya Zeeland.

24/9-26/9 Tennis, herrar, Laver Cup, Boston.

24-26/9 Golf, herrar, Ryder Cup, Whistling Straits, Wisconsin.

25/9 Trav, Svenskt travkriterium, Solvalla.

26/9 Bilsport, formel 1, Sotji, Ryssland.

28/9-3/10 Bordtennis, EM, Cluj-Napoca, Rumänien.

Oktober

2/10 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Torun, Polen.

2-10/10 Brottning, VM, Oslo.

3/10 Bilsport, formel 1, Singapore.

6-10/10 Fotboll, herrar, Nations League, slutspel, Milano och Turin.

+ Italien, Spanien, Belgien och Frankrike spelar.

9/10 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige-Kosovo, spelplats ej fastställt.

10/10 Bilsport, formel 1, Suzuka, Japan.

12/10 Fotboll, herrar, VM-kval: Sverige-Grekland, spelplats ej fastställt.

17-24/10 Rodd, VM, Shanghai.

18-24/10 Tennis, herrar, Stockholm Open.

18-24/10 Gymnastik, artistisk, VM, Kitakyushu, Japan

24/10 Bilsport, formel 1, Austin, USA.

27-31/10 Gymnastik, rytmisk, VM, Kitakyushu, Japan.

31/10 Bilsport, formel 1, Mexico City.

November

2-7/11 Simning, kortbane-EM, Kazan, Ryssland.

7/11 Trav, Breeders Crown, Eskilstuna.

11/11 Fotboll, herrar, VM-kval: Georgien-Sverige, spelplats ej fastställt.

11-14/11 Gymnastik, VM, trampolin, Baku, Azerbajdzjan.

14/11 Fotboll, herrar, VM-kval: Spanien-Sverige, spelplats ej fastställt.

14/11 Bilsport, formel 1, Sao Paulo, Brasilian.

14-21/11 Tennis, ATP-slutspelet, Turin.

22-28/11 Tennis, herrar, Davis Cup, slutspel, Madrid.

27/11-5/12 Skidskytte, världscuppremiär, Östersund.

27/11-5/12 Innebandy, damer, VM, Uppsala.

28/11 Bilsport, formel 1, Jidda, Saudiarabien.

29/11-5/12 Badminton, VM, Huelva, Spanien.

December

1-18/12 Fotboll, herrar, Arabiska mästerskapen, Qatar.

2-19/12 Handboll, damer, VM, Spanien.

3-11/12 Innebandy, herrar, VM, Helsingfors.

5/12 Bilsport, formel 1, avslutning, Abu Dhabi.

11-21/12 Allmänt, Universiaden, vinter, Lucerne, Schweiz.

12/12 Friidrott, EM, terräng, Dublin..

13-18/12 Simning, kortbane-VM, Abu Dhabi.

Datum ej fastställt, i december:

Ishockey, junior-VM, Edmonton