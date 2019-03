Tommy Eliasson Winter Foto: Bildbyrån

Alpinchefen om Hansdotter: ”En av de mest strukturerade idrottare jag stött på”

Frida Hansdotter meddelade under förmiddagen att hon efter säsongen avslutar sin karriär. Och det är en åkare som alpinchefen Tommy Eliasson Winter följt under hela karriären.

– Jag träffade Hansdotter första gången när hon kom in i laget när hon var typ 17-18 år, säger han till SVT Sport.

Det är ett annorlunda perspektiv som Eliasson Winter har när det gäller Hansdotters karriär. Han träffade på henne redan när hon just kommit in i laget, och sedan på senare dagar då han jobbar nära henne i sin roll som alpinchef. – Att få se den lilla spjuvriga duktiga tjejen blomma ut och bli ett av de mest aktade namnen i branschen är ju fantastiskt. Och att på senare år få ta del av det och vara med och se det på nära håll och se hur hon jobbar, hur dedikerad och hur planerad och strukturerad hon är. Det är väldigt imponerande skulle jag vilja säga. För mig är hon en av de mest strukturerade idrottare jag stött på, säger han till SVT Sport. Efter Hansdotter så lämnas det en stor plats tom i laget, men det tror inte Eliasson Winter ska vara några problem. Däremot kan hennes erfarenheter och sätt att jobba på vara något som saknas. – På tjejsidan har de en bra kontinuitet i folk som kommer efter. Men det är självklart att man förlorar en färgstark profil i gruppen, någon som satt prägel på hur saker görs och hur saker går till. Så det kan självklart vara en förlust för gruppen.