Fredagens tävling ställdes in efter 30 åkare. Under lördagsmorgonen kom beskedet att även dagens tävling i Kitzbühel ställs in på grund av oväder och dåliga förutsättningar i backen.

Man hoppas kunna genomföra tävlingarna under söndagen, ett besked ska komma under dagen.

Två svenskar finns med i startlistan, Felix Monsén och Alexander Köll. Ingen av dem hann starta i fredagens tävling.

KLIPP: Häng med Felix Monsén och Alexander Köll i liften