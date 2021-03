Vlhova bäst i första åket på hemmaplan

Petra Vlhova, som gick ut först i startfältet, var också den som åkte bäst. Den främsta utmanaren var Mikaela Shiffrin som var före Vlhova vid de två första mellantiderna men åkte in som tvåa till slut, 27 hundradelar efter.

Vlhova har vunnit tre av fem slalomtävlingar i världscupen denna säsong. På VM fick hon dock nöja sig med silver.

Katharina Liensberger, som tog guldet på VM, fick nöja sig med en fjärdeplats efter första åket, 91 hundradelar efter.

Fyra svenskor i startfältet

Fyra svenskor fanns i startfältet. Först ut var Emelie Wikström som åkte hyfsat men tappade lite mot slutet och körde in 2.59 efter Vlhova. Största svenskhoppet Sara Hector körde in 2.33 efter Vlhova. Charlotta Säfvenberg startade sent, som nummer 46, men körde in på 27:e plats och är vidare till andra åket. Elsa Fermbäck tog sig inte vidare.

För norsk del blev första åket riktigt misslyckat. Bara Thea Louise Stjernesund tog sig vidare till andra åket som startar 12.30.