Storfavoriten, schweizaren Marco Odermatt, tog guld, före slovenen Zan Kranjec och fransmannen Mathieu Faivre. Men det satt hårt åt för Odermatt som var nära att köra ur i första åket. Schweizaren lyckades dock hålla sig kvar i banan och var trots missen i knapp ledning inför det andra åket.



Odermatt, som har vunnit fyra av fem storslalomtävlingar i världscupen i vinter – och var tvåa i den femte – hade dock bara fyra hundradelars marginal till närmaste konkurrent.



Men i det andra åket föll åkare efter åkare bort från medaljdiskussionerna.

Rönngren stressad

Zan Kranjec var bara åtta efter första åket, 78 hundradelar från ledning. Men slovenen fick på ett riktigt fantomåk i andra – det räckte till silvret.



Mattias Rönngren låg på delad 13:e plats efter första, 1,55 sekunder efter Odermatt.

I andra åket kom dock några mindre missar i mitten av åket och sedan en urkörning.

– Det började gå dåligt direkt i andra åket, kom inte riktigt in i åket eller rytmen. Jag slet med det hela branten och var stressad när jag kom in på flacken, sen la jag mig på en innerskida, säger svensken via SOK:s presstjänst.



– Det jag tar med mig från första åket är att jag kan vara bra med, även om det inte var ett perfekt åk. Åkningen finns där men jag måste få till det i båda, säger han.