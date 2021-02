Dubbla våldsamma krascher – norska skrek ut sin smärta

Norskan Kajsa Vickhoff Lie, 22, har haft en fin säsäong. Men hon kraschade otäckt i söndagens super-G i Italien.

37 sekunder in i sitt åk körde hon omkull och for rakt in i säkerhetsnäten. Där skrek hon ut sin smärta och såg ut att ta sig mot sitt knä.

– Aj aj aj, hon tappar trycket och lutar in lite. Helt plötsligt snurrar hon runt, säger SVT:s expert Tobias Hellman.

– Det där var väldigt jobbigt att se. Hoppas det gått bra men det såg inte bra ut, säger kommentatorn Johan Ejeborg.

Fördes till sjukhus

Tävlingen pausades en längre stund medan Lie fick hjälp av medicinsk personal.

Lie fick föras bort från backen med hjälp av en helikopter och hon åker nu till närmsta sjukhus.

– Det är ganska dramatiska bilder när de plockar upp henne. Men hon verkade vara vid medvetande hela tiden, säger Hellman.

Ny krasch en stund senare

Men det var inte slut där på otäcka krascher denna tävlingsdag. Österrikiskan Rosina Schneeberger med startnummer 21 kraschade redan i en av de första portarna och även hon såg ut att slå i knät illa.

– Det där såg inte bra ut. Det är otäckt att se, det där har inte gått bra, säger Tobias Hellman.

Italienskan Federica Brignone vann loppet.