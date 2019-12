Rebensburg utmanades sent i super-G-premiären

Racet såg inte ut att vara perfekt och hon hamnade utanför linjen i en sväng men tappade uppenbarligen inte fart på manövern. Rebensburg med startnummer 7 fick stå ett bra tag i målfållan och kunde räkna in segern först när italienskan Nicol Delago med startnummer 31 åkte in 0,35 för sent som tvåa i dalen omgiven av lättflyktig bomullslik dimma. Det var en superskräll och många trodde nog att pallen var spikad sedan länge.

Italienskan skrek rätt ut av glädje efter sin överraskande insats.

Lin Ivarson förbättrade stadigt sin placering och slutade 21:a, strax bakom Ilka Stuhec, från startnummer 41.

Mikaela Shiffrin, som är bättre i super-G än i störtlopp där hon blev tvåa igår, hade ingen chans i dag. Hon gjorde ett hyfsat åk men fick lite bakvikt mitt på banan och tappade tid. Hon var besviken efter målgång och förra säsongens vinnare av super-G-cupen slutade först på tionde plats.

Nu byter de alpina åkarna kontinent. På lördag är det återigen ett super-G för damerna, då i St Moritz, Schweiz.