Skandalomsusade Antonio Brown – som i söndags tog av sig Tampa Bay Buccaneers-matchtröjan under mötet med New York Jets, gestikulerade mot publiken och stormade ut – försvarar sitt beteende som ledde till att klubben bröt med honom.

33-åringen menar att han sparkades innan han hade lämnat Metlife-stadion.

– De kastade ut mig som ett djur, och jag vägrade att bära deras klubbmärke på min kropp så därför tog jag av mig tröjan, säger Antonio Brown i ett uttalande.

Brown menar att han hade ”extrem” smärta i foten, som hållit honom borta från spel i några matcher, och hade tagit smärtstillande tabletter. Han hävdar att tränare Bruce Arians kände till det, men ska ha tvingat honom att spela. När Brown vägrade ska Arians ha sagt åt honom att dra, och den uppmaningen uppfyllde Brown.

Operation väntar

Wide receivern har röntgat sin fot och ska opereras. Trots att tiden i Buccaneers är över vill Brown, som låg bakom klubbens Super Bowl-vinst i fjol, fortsätta spela amerikansk fotboll.

– Jag kommer tillbaka och ser fram mot nästa säsong.

Tidigare under karriären har Brown bland annat släppts av New England Patriots på grund av våldtäktsanklagelser, och under den här säsongen har Brown varit avstängd för att ha använt ett förfalskat vaccinationsbevis mot covid-19.