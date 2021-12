Femte raka segern för Luleå

Luleå fick en smakstart när Pontus Själin själv drev igenom Leksandsmuren och gjorde 1–0 efter 2.10. Extra roligt för målskytten var att brorsan, och Leksandsbacken, Calle Själin var samtidigt inne på isen.

-Det är alltid roligt att göra mål mot honom, sa Pontus med ett leende i C More.

Sex minuter senare kom 2–0 till Luleå när Linus Fröberg styrde ett skott från Brendan Shinnimin i Leksandsmålet. Där höll Leksandsmålvakten Kasimir Kaskisuo dåligt tätt vid sin högra stolpe.

”Vi behövde det”

-Skönt, vi behövde det. Vi har skapat mycket tidigare men inte fått med dem. Nu var det skönt att det gick in, sa Linus Fröberg till C More, men var samtidigt inte nöjd med sitt lags spel i första perioden.

Noterbart är att Leksand hamnat i liknande underläge i de senaste tre matcherna.

I första perioden hade Leksand också svårt att få effektivitet i sitt anfallsspel, frånsett ett par stolpskott.

I rond två satte Luleå upp en stor offensiv och under de fyra första minuterna kom dalalaget knappt ur egen zon innan de fick ordning på sitt spel med snabba omställningar, kontringar och flera chanser. Då räddade Luleås målvakt, Joel Lassinantti, sitt lag genom stabilt spel.

I andra pausvilan sa Leksandstränaren Björn Hellkvist till C More:

-De har fått två oerhört lätta mål som vi inte vill släppa in, men vi får kämpa för vårt första. Vissa kvällar får man jobba hårt för att göra mål.

Avgjordes på sjätte straffen

Men direkt i slutperioden kom Luleås bjudning till Leksand. Luleåmålvakten Joel Lassinantti gjorde ett misstag när han skulle styra undan en puck bakom egna målet och hann inte tillbaka när Emil Heineman passade till Justin Kloos som gjorde 2–1.

Nio minuter senare slog Justin Kloos till igen när han styrde in kvitteringen 2–2 efter skott av Mikael Ruohoma.

De sista minuterna blev sedan händelserika med ett spel som böljade fram och tillbaka mellan två spelmässigt jämna lag.

Avgörandet kom först i den sjätte straffomgången när Luleå Linus Fröberg fick pucken i nät.