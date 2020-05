Glover Teixeira vinnare i natt, inspirerad av Rocky Balboa. Foto: TT Nyhetsbyrån

UFC-veteran tog fjärde raka segern – inspirerad av Rocky

När nästan all idrott står still under coronapandemin fortsatte UFC i natt med den andra galan på fem dagar.

I huvudnumret kunde 40-årige Glover Teixeira avsluta matchen mot Anthony Smith i den femte ronden på teknisk knockout.

– Vad var det Rocky sa? Det är inte hur hårt man slår utan hur hårt man blir slagen och fortsätter komma tillbaka, säger vinnaren efter matchen.

På grund av coronapandemin ställde UFC in alla galor mellan 14 mars och 9 maj men har ni valt att dra igång i full fart med tre galor på en vecka. När den första galan ägde rum i lördags var det första gången amerikanerna fick se liveidrott sedan coronautbrottet i landet. Och för ovanlighetens skulle ägde galan rum mitt i veckan, i Jacksonville i Florida. Tävlandet har återupptagits i striktare former, där alla tävlande testas för corona innan galorna. Inför lördagens gala testades veteranen Jacare Souza positivt och fick således inte medverka. Inför nattens gala testades samtliga negativt. Mötet mellan Karl Roberson och Marvin Vettori ställdes visserligen in, eftersom Robertson insjuknad. Men det kunde senare konstateras att det inte var corona. Det rapporterades även om att personalen vidtog ytterligare åtgärder och fler bar mask under galan. Jagar titelbältet I huvudnumret, som avgjordes under tidig morgon svensk tid, delade Teixeira ut en rejäll vänsterkrok i den tredje ronden, vilket var starten på hans nedbrytning av Smith. Därifrån dominerade han fullständigt och när domaren bröt matchen i den femte ronden kunde brassen jubla över sin fjärde raka seger. Både Teixeira och Smith har tidigare förlorat mot Jon Jones, som innehar mästarbältet i lätt tungvikt. Därför ansågs matchen vara viktig i jakten på att få en returmatch om bältet. ARKIV: Hyllas av Mike Tyson efter knock (10 maj) Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Francis Ngannou, Kamerun, knockade motståndaren Jair Rozenstruik, Surinam, vid nattens UFC-gala. Foto: TT Dela på Facebook Dela på Twitter