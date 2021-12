NHL pausar säsongen – coronaviruset sprider sig som en löpeld

Matchen mellan Seattle och Arizona, som skulle hållas natten mot onsdag, svensk tid, skjuts upp på obestämd framtid, meddelar den nordamerikanska proffsligan.

Även matchen mellan Pittsburgh och New Jersey, också den planerad till natten mot onsdagen, har ställs in då New Jersey har haft många covid-fall.

Både Seattles och New Jerseys respektive sista matcher före juluppehållet är sedan tidigare inställda.

Coronaviruset har spridit sig som en löpeld genom den nordamerikanska ishockeyligan den senaste tiden, och många lag har redan nu skjutit upp alla matcher fram till juluppehållet. Natten mot tisdag svensk tid stod det också klart att inga amerikanska och kanadensiska lag kommer att möta varandra fram till annandagen.

Julledigt i förtid

Sedan tidigare har Detroit, Boston, Nashville, Calgary, Colorado och Florida tagit julledigt i förtid. Julledigheten som skulle pågå 24–26 december förlängs alltså i hela NHL och gäller nu från och med onsdag. När spelarna kommer tillbaka till klubbarna den 26 december ska alla testas för covid-19.

Eftersom så många matcher skjutits upp – hittills rör det sig om mer än 40 stycken – är det oklart om NHL-spelarna kommer att delta i Peking-OS om en och en halv månad.