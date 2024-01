Det historiska första målet kom drygt halvvägs in i den första perioden, när New York-backen Shelton drog iväg ett skott från den vänstra tekningscirkeln, som letade sig in i mål.

– Ett väldigt surrealitiskt ögonblick för mig. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg det så bra, det är som att jag tappat minnet en del, sade hon efter matchen, enligt Sportsnet, och fortsatte:

– Men det var ett stort, häftigt och historiskt ögonblick.

Fällman poänglös

Arenan var utsåld, vilket innebar att 2 573 åskådare såg hemmalaget New York, med den tidigare Luleå-backen Johanna Fällman i laget, vann den historiska första matchen i ligan.

Fällman noterades inte för någon poäng, men den sjufaldiga VM-backen var inne på två mål framåt.