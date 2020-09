Thiem vann US Open efter fem set och tiebreak

Finalen höll på i fyra timmar, men det såg till en början ut att kunna bli en promenadseger för tysken Alexander Zverev, som övertygande tog hem de två inledande seten.

I tredje lyckades österrikaren Thiem komma igen och finalen utvecklades till en rysare i fem set som gick till ett avgörande tiebreak. Slutresultatet skrivs 6–2, 6–4, 4–6, 3–6, 6–7, där Thiem tog hem tibreaket med 8–6.

Aldrig tidigare sedan US Open 1968 öppnades för professionella spelare har en finalist lyckats hämta hem ett 2–0-underläge och vinna en final. Senast det hände var 1949 när tävlingen gick under namnet US Championships, rapporterar nyhetsbyrån AP.