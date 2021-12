Frida Westman är i storform. Hon blev 13:e bäst i Lillehammer, vilket är den bästa placeringen en svensk kvinnlig backhoppare tagit.

– Jag hade en bra känsla redan i kvalet och kunde ta med den känslan in i lördagens tävlingar. Jag försökte fokusera på mitt och göra det jag ska, då blir det oftast bra. Och det blev det ju också, säger Westman.

Världscuptävlingarna i ryska Nizhny Tagil var 20-åringens världscupdebut och där tog hon en 20:e och 18:e plats.

Efter helgens tävlingar i Lillehammer är hon själv chockad över sin placering.

– Jag är förvånad över att det blev så bra. Jag trodde inte att det skulle gå såhär fort att komma upp på en 13:e plats, säger hon.

Lovordas av skidförbundet

20-åringen hyllades redan efter kvalet i Lillehammer av Andreas Arén, sportsligt ansvarig för backhoppning på Svenska skidförbundet.

”Jag tror nästan inte att det är sant! Nog för att Frida har tagit stora steg den senaste tiden och att hon definitivt har potential att slå in sig i världseliten. Men att hon skulle lyckas med det redan under debutsäsongen i världscupen och under sin endast tredje tävling är makalöst bra”, sade han i ett pressmeddelande.

Även i Norge, där Westman bor, har reaktionerna varit positiva.

– Många här i Norge tycker att det är kul att en svensk kommer upp på damsidan i backhoppning. Sporten har ju inte varit så stor i Sverige på ett tag, så jag hoppas att det här kan göra att folk får upp ögonen för det, säger Westman.

Hoppas på OS

Nästa världscuptävling för Westman blir i Ramsau, Österrike nästa vecka.

Sedan är målet en OS-uttagning.

– Nu när jag fått bevisa att jag kan vara i världstoppen hoppas jag att det märks, säger hon.

Hittills har hon inte fått några besked men drömmen är att få en chans på OS.

– Det hade betytt allt att få tävla i OS, men målet är att placera sig i toppstriden och hoppa bra hela säsongen. Men jag vill såklart slå de allra bästa.

Westman ligger efter sina två första tävlingshelger på en 17:e plats i totalen i världscupen.

KLIPP: Frida Westman debuterade i världscupen (26 november 2021):