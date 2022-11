– Det var en tuff match men det visste vi innan att det skulle bli. Det var tufft när det stod 0-3 men sett till hela matchen vinner vi välförtjänt och matade på, säger Edsbyns Joakim Svensk till Elitserien Live.

Edsbyn jagade i andra halvlek. I den 54:e minuten reducerade Oscar Wikblad till 1-3 när han snappade upp en boll i straffområdet och var kylig i dragningarna. Frillesås var nära att göra 1-4 men Karl Tagessons boll gick i stolpen. I stället reducerade Joakim Svensk till 2-3 med en hörnvariant strax efteråt.

Med kvarten kvar var Edsbyn ifatt. Samuli Helavuori fick drömträff på en studsande boll och skickade in 3-3 rätt upp i det vänstra krysset. Med sex minuter kvar gjorde Christian Mickelsson 4-3 till Byn på en retur efter en hörna och Red Farmers kunde sjunga ut stött av trummandet på läktaren. Vid samtliga edsbymål hade Frillesås en spelare utvisad.

”Flera snäpp upp från premiären”

– Det är riktigt jädra tungt, sett till att vi leder och är med på slutet. Det är ett grymt jävla jobb vi lägger ner och offrar oss hela matchen, men det är flera snäpp upp från premiären, säger Frillesås kapten Fredrik Johansson.

Det var gästerna från Halland, förlorade mot Västerås med 12-2 i premiären, som var effektivt i första halvlek.

Vid 0-1 spelades bollen in från vänsterkanten och nära mål slog Linus Jönsson in bollen på volley. Vid 0-2 trampade Karl Tagesson på i mitten och spelade sedan ut bollen på högerkanten där Lukas Norrman klippte in bollen med ett hårt skott. När Frillesås gjorde 0-3 spelade Tero Liimatainen fram bollen i djupet. Linus Jönsson lyckade få kontroll på den hoppande bollen och gjorde mål i friläge.

– Det är precis så vi vill ha det. Vi har satt defensiven och varit vassa på kontringar. Det var dåligt mot Västerås och det har vi pratat om och vi vill få ihop defensiven. Sedan vet vi att vi är bra på att ställa om, sade Frillesås Jesper Henriksson i pausen.

– De gör det bra och har tagit vara på sina chanser och jag tycker att vi har spelat helt okej och har skapat mycket hörnor men de har varit tjocka, sade Edsbyns Christian Mickelsson i pausen.