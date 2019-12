Oavgjort i bandyns toppmöte – efter slutminutdrama

En direkt skakig inledning gjorde att Villa Lidköpings tränare Johan Sixtensson tvingades ta timeout redan efter nio minuter för att få försöka få till en förändring.

– Vi var la kvar i bussen där och kände att vi var tvungna att komma igång. Tyckte det ändå blev bättre ju längre halvleken gick, säger Villa Lidköpings Joel Broberg om timeouten i Bandyplay.

Broberg ute på äventyr

Spelmässigt blev det inte någon större skillnad efter det taktiska draget men paradoxalt nog blev det ändå Lidköping som gjorde 1-0 kort därefter.

Klockan hade precis tickat in i den tolfte spelminuten då just Joel Broberg tog tag i bollen och gick upp på äventyr. Junioren tog ordentlig fart och åkte sedan rakt igenom hela Sandvikens försvar och sprätte in 1-0 för Villa.

Jesper Eriksson satte 2–0

Det var en av kvällens två delikatesser.

Fyra minuter senare var det dags för nästa mål då Villa Lidköpings Jesper Eriksson utökade.

Reducerade på hörna

2-0 till bortalaget men inte alls en välförtjänt ledning för Villa.

Strax innan halvtid skulle dock Sandviken få en viktig reducering på en av alla sina hörnor. Hemmapubliken hann räkna in den sjätte hörnan då Daniel Berlin träffade rätt och 1-2 stod efter 45 minuter.

– Vi måste tighta till defensiven. Sandviken har gått upp lite högre än vad vi hade förväntat oss men vi har ändå med oss ett bra resultat i pausen, sammanfattade Villa Lidköpings Joel Broberg halvleken i Bandyplays sändning i paus.

Berlin satte två

Ny halvlek och ett fortsatt hörnpartaj för Sandviken skulle ge ny utdelning.

2-2 skulle också bli 3-2 då Gästrikelagets lagkapten Daniel Berlin drog in sitt andra efter ett fint samspel med Erik Säfström.

Berlin nätade i krysset

Om det målet var fint skulle nästa Berlinmål vara ännu vackrare.

Villa Lidköping hade precis kvitterat till 3-3 efter en hörna då Berlin återigen tog saken i egna händer med ett rejält distansskott. Berlins avslut var utanför straffområdet men både stenhårt och rakt upp i krysset.

– Känslan då var ju ganska bra, säger lagkaptenen om sitt 4-3-mål.

”Kan matcha dem”

Många trodde nog att Berlin avgjort allt med mindre än fyra minuter kvar att spela. Men ändå skulle det komma än sista kvittering i matchen.

Avslag, missad hörna av Sandviken och då kom Villa Lidköping med en ny snabb spelvändning. Bollen dansade fram längs vänsterkanten och in till mitten där Jesper Eriksson fick öppen gata och räddade en poäng för seriettan.

– Hade någon sagt innan att vi skulle spela 4-4 hade vi nog tagit det. Vi visar att vi kan matcha dem ganska bra idag, säger Sandviken Daniel Berlin något besviken direkt efter matchen till Bandyplay.