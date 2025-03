– Det var en grym första halvlek sedan står vi emot och är sjukt starka, säger Joel Broberg som fansen sliter och rycker i från alla håll i kaosartade scener på isen.

– Jag borde vara där inne med fansen men jag orkar, höll på att svimma och fick ta mig ut. Det är en fantastisk match på alla sätt och vis. Jag vet inte hur många som är krassliga men vi kämpar och skiter i det. Det är riktigt starkt, säger Petter Björling.

Med ett par minuter kvar av tilläggstiden åkte guldhjälmarna fram och ett stort firande med fansen utspringande på isen utbröt.

”Verkar finnas en Villa-gud”

– Det känns lite overkligt med tanke på den sista veckan som vi haft men någonstans verkar det finnas en Villa-gud, säger tränaren Pelle Fosshaug som fick med sig ett SM-guld under sitt första år.

Stjärnduon Felix Pherson och Erik Säfström var avstängda och så sent som i torsdags var fem spelare nedbäddade med sjukdomar. Två av dem följde inte ens med bussen till spelarhotellet i Örebro under fredagen. Det var med stor osäkerhet som Villa tog sig an finalen.

Ett fokuserat Villa skingrade allt tvivel och avgjorde finalen redan i den första halvleken där man gick till pausvila med 5-0 – första gången ett lag lett med fem mål i paus i bandyfinalens historia som går tillbaka till 1907.

Edlund briljerade – slog till med fyra mål

Allra mest glänste den 38-årige skyttekungen Christoffer Edlund som gjorde fyra mål på Rocklunda i Västerås, där finalen spelades för andra året i rad.

– Det är kul att vara här och lira final. Det blir ju inte så många gånger kvar för varje år som går så man får passa på att njuta. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv, säger Edlund till SVT Sport.

På tilläggstid gjorde Edlund avslutande 7-2.

Villa spelade bara av andra halvleken och Edsbyn reducerade två gånger men hade behövt göra något mål till för att skapa nerv.

SM-guldet var Villas fjärde på herrsidan.