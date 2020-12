Direkt i SVT: Har Fryshuset en chans mot Borås?

KFUM Fryshuset Basket vann Superettan förra säsongen och välkomnades åter till SBL denna säsong. Men omställningen har varit minst sagt svår och laget har just nu åtta förluster och en seger.

Första segern kom dock så sent som i fredags, mot Umeå på bortaplan.

– Vårt fokus under de första åtta matcherna var att ge alla spelare en chans till speltid och känna in hur det är att spela i Ligan. Vi hade ett väldigt tufft schema med fyra bortamatcher på de första fem, och den största utmaningen för mig och spelarna var att spela så många matcher under kort tid, säger Marko Milatovic, huvudtränare för Fryshuset, till SVT Sport.

Kanadensisk guard styr tempot

Borås Basket (som tilldelades SM-titeln i våras när SBL Herr avbröts) har fem segrar och fyra förluster så här långt, den senaste förlusten kom mot Luleå på hemmaplan i fredags, men flera av lagets stjärnspelare är i riktigt bra form. Den kanadensiske pointguarden Marek Klassen blir bara bättre och bättre.

– Marek är en av ligans bästa spelfördelare, som verkligen kan styra tempot. Han är dessutom en bra försvarare, säger Marko Milatovic.

Starkt 3-poängsskytte

Borås har visat upp ett starkt trepoängsskytte och har förutom Marek Klassen även tunga profiler som William Gutenius, Jeremy Harris och Andreas Person i fin form.

– För att ha en chans mot Borås måste vi förbättra vårt försvar, särskilt man-man-försvaret, säger Milatovic.

I Borås-lägret finns det dock inte ett korn av underskattning, utan man väljer istället att hylla Fryshuset inför matchen.

– De blir starkare och starkare för varje match och spelar med hög energi, kämpaglöd och stor hunger. ”Frysen” har en imponerande disciplin i sitt försvarsspel, då de spelar försvar på flera olika sätt, säger Borås assisterande tränare Henrik Svensson till SVT Sport.

Du ser matchen i spelaren ovan eller i SVT24/SVT Play kl 19.30. Kommentator: Björn Becksmo