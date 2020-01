Kobe Bryants nummer pensioneras av konkurrenten

Den tragiska olyckan inträffade under söndagsmorgonen utanför Los Angeles, lokal tid. Basketvärlden är i sorg och under flera av de matchen som spelades i NBA samma dag valde lagen att inleda matchen med att låta skottklockan, 24 sekunder, ticka ut för att hedra Bryant, som bar 24 och nummer 8 under sin karriär.

Kobe Bryant gjorde något så ovanligt som att spendera hela sin 20-åriga NBA-karriär i samma klubb, Los Angeles Lakers, och hade ett stort inflytande på hela basketvärlden. I och med det har Dallas Maverick valt att pensionera nummer 24, trots att Bryant aldrig spelade för klubben.

– Kobe var en ambassadör för vår sport, en legendar och en global ikon. Kobes arv överskrider baskesporten och vår organisation har beslutat att nummer 24 aldrig kommer att bäras av någon spelare i Dallas Mavericks igen, säger Cuban.