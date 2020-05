NBA-legendaren vårdas på sjukhus för corona

Ewing gjorde 17 säsonger i NBA mellan 1985 och 2002, framför allt i New York Knicks där han var en firad stjärna under 15 år. Han fick aldrig vinna en NBA-titel, men på meritlistan finns bland annat två OS-guld, elva Allstar-matcher och utmärkelsen ”Årets nykomling” 1986.

Ewing var en del av USA:s klassiska ”Dream Team” som vann guld i Barcelona-OS 1992.

I dag är han tränare för Georgetown University där han själv spelade som ung, men just nu vårdas 57-åringen på sjukhus för covid-19. Det meddelade han själv i sociala medier.

– Jag vill uppmuntra alla att hålla sig säkra och ta hand om varandra, skriver Ewing bland annat.

NBA-legendaren är just nu aktuell med en liten roll i den hyllade dokumentären ”The Last Dance” som bland annat avhandlat New York Knicks duster med Michael Jordans Chicago Bulls på 1990-talet.

ARKIV: Här driver NBA-stjärnan med coronalarmet – nu är han själv smittad (13 mars 2020)