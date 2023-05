NBA-stjärnan Danny Green – trefaldig NBA-mästare med tre olika lag – är på plats i Norrköping.

Stjärnan anlände under måndagen direkt från New York för att stötta sin bror Devonte Green, som just nu är mitt uppe i SM-finalserien mot Borås.

– Jag hade ingen aning om att de skulle komma, säger Devonte till SVT Sport.