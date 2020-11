Södertäljes klubbdirektör: ”Rör sig om tre miljoner”

Södertäljes basketherrar blev svenska mästare 2018/19. I våras var tanken att klubben skulle försöka försvara SM-titeln, men säsongen fick ett abrupt slut och Borås tilldelades SM-guldet.



Nu är en ny säsong ingång och klubben dras med stora ekonomiska bekymmer. En stor anledning, bortsett från inställt slutspel i våras, är begränsad publik. Klubben har även fått ställa in en stor ungdomsturnering, och deras andra turnering ser ut att bli svår att arrangera.



– Det gäller att vi överlever. Vi kan hoppas på bidrag från kommunen och RF. Det som gör det hela extremt svårt är att vi inte vet, och får gissa hela tiden, säger Johan Strömwall till SVT Sport.

”Tre miljoner”

– Det är tufft att bedriva idrott med de här omständigheterna. För det första var det extremt dålig tajming för oss när allt stängdes igen i mars. Slutspel väntade och den intäktsintensivaste perioden stängdes ner, säger Strömwall.



Klubben skar ner på utgifterna och sparade in på det man kunde.



– Det är tufft. Nu går vi in med en låg budget. Vi får tänka ”worst-case scenario” och då måste vi spara och få in intäkter. Det rör sig om tre miljoner, säger Johan Strömwall.