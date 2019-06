Straffas med grova böter efter fejd med lokala tidningen

Det var i fredags, under New York Knicks presskonferens, i samband med NBA-draften som incidenten inträffade.

Knicks har legat i fejd med dagstidningen New York Daily News i flera år då klubben anser att tidningen har negativ ton i sina publiceringar gentemot laget. New York Daily News har bland annat ifrågasatt klubbägaren James Dolan vid flera tillfällen.

Så när RJ Barrett draftades som nummer tre totalt hade klubben skickat ut en pressinbjudan till flera medier, men inte till New York Daily News.

Kommer inte överklaga

Efter att både The Professional Basketball Writers Association och the Associated Press Sports Editors beklagat sig i ärendet, valde NBA under måndagen att bötfälla klubben för att ha brutit mot ligans media-policy, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Notan: 50 000 dollar, motsvarande cirka 470 000 kronor. Ett belopp Knicks inte kommer överklaga.

New York Knicks har i flera år underpresterat i NBA. Trots högst lönebudget i hela ligan får vi backa bandet hela vägen tillbaka till 1972 för att hitta klubbens senaste mästartitel.