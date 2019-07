Zahui: ”Serbien, we are coming for you”

Amanda Zahui stod för tolv poäng i åttondelsfinalen mot värdnationen Lettland i Riga. Nu väntar nästa värdnation i kvartsfinal, från den svenska stjärnan är budskapet glasklart.

– Vi slog ut Lettland i Lettland. Serbien, we are coming for you, säger Zahui till SVT Sport.

WNBA-stjärnan Zahui satte sju av nio straffkast men stack mest ut med sitt resoluta försvarsspel. Framför intervjumikrofonen är hon inte sen att hylla sina lagkamrater. – Kalis (Loyd) startade matchen som ett odjur. Regan (Magarity) kom in och gjorde... Regan-grejer. Vi spelade som svensk basket ska spela, säger Zahui efter avancemanget. För Zahui är det trots en lång och gedigen landslagskarriär debut i mästerskapssammanhang. Det har såhär långt, gått enligt plan. – Jag är en rookie här, och nu ska vi till kvartsfinal. Shit! Det small under båda korgarna i den fysiska och tempostarka matchen. Något som såg ut att passa den svenska stjärnan. – Jag har spelat mot deras postspelare i Euroleage, jag visste att det skulle smälla rejält. Det är sånt som vi gillar, speciellt om det är en sån här match när det är vinna eller försvinna. Man ger sitt allt. Det var en kamp därnere. Nästa kamp är på torsdag i Belgrad. Du ser Sveriges kvartsfinal i SVT.