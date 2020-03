Man stoppar även all tävlingsaktivitet utomlands samt all aktivitet kopplat till landslaget, såväl tävling som träning – förutom det just nu pågående OS-kvalet i London.

Besluten gäller tills vidare.

”Varje medlemsförening rekommenderas starkt att bedriva sin träningsverksamhet i begränsat omfång, utomhus och utan sparringmoment”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.