Officiellt: Joshua och Ruiz Jr möts i Saudiarabien

När den knubbige inhopparen Andy Ruiz Jr knockade den muskulöse tungviktskungen Anthony Joshua i Madison Square Garden den 1 juni var det en av boxningshistoriens största skrällar.

Ett returmöte fanns inskrivet i kontraktet ifall Joshua skulle förlora, och nu är alla detaljer klara.

Under fredagen kom nyheten att matchen, något överraskande, kommer att äga rum på neutral mark i Diriyah i Saudiarabien. Fajten kallas för ”The Clash on the Dunes” (ungefär ”Fajten på sanddynorna”).

Joshua var obesegrad på 22 matcher och hade tre av fyra VM-titlar (IBF, WBA and WBO) innan han blev knockad i den sjunde ronden av Ruiz Jr. Nu får han alltså chansen att vinna tillbaka sina mästarbälten. Det fjärde (WBC) har knockoutkungen Deontay Wilder sedan 2015.

Ruiz Jr har bara förlorat en av 34 matcher i karriären, det på poäng i en titelmatch 2016 mot dåvarande mästaren Joseph Parker.

Något klockslag för matchen har inte nämnts, men fler detaljer väntas presenteras vid en presskonferens på måndag 12 augusti.

Texten uppdateras.