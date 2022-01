Den initiala tanken från regeringens sida när nya restriktioner basunerades för två veckor sedan var att sänka publiktaket till 500 åskådare för matcher och idrottsevenemang inomhus.

Bestämmelsen som träder i kraft den 19 januari har nu modifierats.

Regeringen har beslutat för att man kommer att tillåta 500 personer per sektion.

– Idrottsförbund och föreningar har redan upparbetade arbetssätt från tidigare under pandemin för att kunna genomföra smittsäkra evenemang med publik som håller avstånd vilket vi också tydligt framfört i våra dialoger med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Att idrotten nu ges förtroendet att ta in 500 åskådare per sektion är mycket positivt, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet (RF).

Kan ta in en tredjedel

För Luleås SHL-lag innebär dagens beslut att klubben kan välkomna in alla sina säsongskortsinnehavare, totalt 2150 åskådare i Coop Norrbotten Arena som normalt har plats för drygt 6 200, via fem olika ingångar genom hallen.

– Det känns väldigt positivt, så klart. Vi har känt att det man aviserade tidigare med ett maxtak på 500, utan hänsyn till arena, kändes väldigt märkligt. Det känns som beslutet blev mycket mer förnuftigt och klokt ur vårt perspektiv. Det känns bra tycker jag.

Blev du överraskad över beskedet?

– Ja, vi blev överraskade faktiskt. Det blev vi. Vi hade inte vågat tro i och med att det var så tydligt det som kom förra veckan, så det känns väldigt bra att de tog ett klokt beslut. Hela SHL har i vårt remissvar försökt trycka på det att det är orimligt att ha ett tak som är lika oavsett storlek på arenan. Det är klart det på ett smittsäkert sätt kan vara många fler i Scandinavium än i vissa andra små hockeyhallar i Sverige.

Hur stor skillnad gör det ekonomiskt jämfört med om ni behövt gå ner till 500?

– Det är svårt att säga, men det är ett antal miljoner det rör sig om. Det är mycket pengar för oss.