Anders Tegnell. Foto: Bildbyrån Visa alla (3)

Visa alla (3)

Tegnell om coronabeskedet: Ett missförstånd

Träning och matcher kan fortsätta i Sverige under coronautbrottet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell beklagar att Folkhälsomyndighetens tidigare besked kunde tolkas som att all idrott skulle ställas in.

– Det uppkom ett litet mindre missförstånd om exakt hur drastiskt man skulle tolka det här, säger Tegnell.

På onsdagen gick Folkhälsomyndigheten först ut med en avrådan från att bedriva träningsmatcher, tävlingar och cuper – något som fick även Svenska fotbollförbundet att avråda ”skarpt” från sådan aktivitet. Senare under kvällen rättade dock statsepidemiolog Anders Tegnell rekommendationen och sade till SVT att det visst går att spela träningsmatcher, så länge de är anpassade för att minimera riskerna för smittspridning. På torsdagens presskonferens försökte han förtydliga: – Vi tycker fortfarande att framförallt ungdomar kan utföra sin idrott, vara utomhus och kan vara fysiskt aktiva. Men det är viktigt att undvika närkontakt i träningen, vara utomhus och följa rekommendationerna att inte vara fler än 50 personer samtidigt. Tegnell berättade att han haft en dialog med Riksidrottsförbundet (RF): – De är nog inne på att i ganska stor utsträckning skjuta upp tävlingsmatcher och sånt som ligger i alla former av serier och cuper och liknande. Bland annat för att stoppa resandet och därmed smittspridningen inom landet. – Det ska framförallt inte innebära en massa resande mellan olika delar av landet. KLIPP: 500 nya fall av corona Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Taha Alexandersson socialstyrelsen, statsepidemiolog Anders Tegnell och Svante Werger MSB under torsdagens pressträff med anledning av coronaviruset. Foto: Janerik Henriksson/TT Dela Dela