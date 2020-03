Titta – alla idrottsfester är inte inställda

Stanley Cup-slutspelet

USA, april–juni (preliminärt).

Spelet i NHL är stoppat tills vidare, men förhoppningen är att återuppta säsongen i vår och kora en Stanley Cup-mästare.

UFC

Världen över, april–

Tre UFC-galor har redan skjutits upp. Frågan är hur det blir med den efterlängtade superfajten mellan Khabib Nurmagomedov och Tony Ferguson den 18 april? Klart är att matchen flyttas från Brooklyn, New York, där den först skulle ha gått. ”Den här matchen kommer att bli av oavsett vad som krävs”, sade UFC:s ordförande Dana White i förra vecken enligt sajten mmanytt.se.

Diamond League

Stockholm, 24 maj.

De tre inledande Diamond League-tävlingarna har flyttats. Därför står just nu Stockholms friidrottsgala som premiärvärd för serien, även om arrangören förbereder sig på en flytt. ”Vi ser det som mycket liten sannolikhet att vi kan köra redan 24 maj”, säger tävlingschefen Jan Kowalski till Radiosporten.

Stockholm Marathon

Stockholm, 30 maj.

Löparklassikern i Sveriges huvudstad brukar locka tiotusentals deltagare och ska avgöras om två månader. Eller? Halvmaran Göteborgsvarvet som skulle ha hållits i mitten av maj har redan ställts in.

Elitloppet

Solvalla, Stockholm, 31 maj.

Travfesten på Solvalla är ännu inte avblåst – och det finns inget beslut om att anordna tävlingarna utan publik. Arrangören kommer dock att ”uppdatera informationen löpande” och har stängt möjligheten att förköpa biljetter tills vidare.

US Open, golf

Houston, Texas, USA (damer), 4–7 juni, Mamaroneck, New York, 18–21 juni (herrar).

Damernas majortävling i Houston är fortfarande tänkt att spelas. Herrarnas US Open på Winged Foot i Mamaroneck, New York, kommer däremot att skjutas upp till senare i sommar, men spelas på samma bana, enligt obekräftade uppgifter till New York Times. Sedan tidigare är US Masters i april och PGA-mästerskapen i maj uppskjutna på obestämd tid. Även ANA Inspiration, damernas första majortävling i april, har skjutits på framtiden.

Global champions tour

Stockholm, 12–14 juni.

Världens bästa hoppryttare kommer till Stadion för att tävla om de högsta prispengarna i sporten – om inte coronaviruset sätter stopp. ”Vi kommer informera eventuella uppdateringar så snart som möjligt på vår webbplats och sociala medier”, skrev arrangören på sin hemsida den 17 mars.

Tour de France

Frankrike, 27 juni–19 juli.

Cykelklassikern över 347 mil kan bli av, men utan publik. Frankrikes idrottsminister Roxana Maracineanu sade i veckan att det är för tidigt att säga om loppet blir av eller inte.

Vansbrosimmet

Vansbro, 27 juni–5 juli.

Vansbrosimningen, som ingår i en svensk klassiker och som brukar locka tusentals deltagare, är tänkt att hållas som vanligt i sommar.

Wimbledon

London, England, 29 juni–12 juli.

Grand slam-turneringen på gräs riskerar att skjutas upp eller ställas in. Det var beskedet från arrangören i onsdags. Ett krismöte ska hållas i nästa vecka. Sedan tidigare har Franska mästerskapen skjutits upp till september.

Falsterbo Horse Show

Falsterbo, 4–12 juli.

Rotterdam och Rom har ställt in, Aachen flyttat fram – men ridsporttävlingarna i Falsterbo är tänkta att gå som planerat. ”Det är 14 veckor kvar till Falsterbo och våra förberedelser fortsätter. Vi följer naturligtvis, som alla andra, utvecklingen och rättar våra beslut efter den”, skriver tävlingsledaren Jana Wannius i ett mejl till TT.

Båstadtennisen

Båstad, 6–19 juli.

WTA- och ATP-tourerna har ställt in alla tävlingar till 6 juni, men hoppet om grustennis i världsklass i Båstad i sommar lever fortfarande.

British Open, herrar

Sandwich, England, 16–19 juli.

Herrarnas andra golfmajor, British Open på Royal St Georges, några mil sydost om London, är tänkt att spelas i juli.

O-ringen

Uppsala, 19–25 juli.

En av världens största orienteringstävlingar ska hållas i Uppsala i sommar. I alla fall i nuläget. Tiomila, som skulle ha arrangerats i Kungsängen utanför Stockholm i maj, har däremot skjutits på framtiden och kan komma att ställas in.

British Open, damer

Troon, Skottland, 20–23 augusti.

Herrarnas tävling går i juli men damernas British Open avgörs på Royal Troon i Skottland den 20–23 augusti, enligt planerna.

Friidrotts-EM

Paris, Frankrike, 26–30 augusti.

Årets friidrotts-EM ska avgöras i Paris i augusti, är det tänkt. Europeiska friidrottsförbundet har bett arrangören att genomföra en ”omedelbar och detaljerad genomförbarhetsstudie” för mästerskapet.

US Open, tennis

New York, USA, 31 augusti–7 september.

Turneringen skulle bli den sista av tennisårets fyra grand slam-turneringar, men är nu näst sist sedan Franska mästerskapen skjutits upp från maj till september. Frågan är om fler stora tennistävlingar flyttas?