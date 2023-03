OS-guld, OS-brons, två EM-guld, tre EM-silver och två VM-silver.

Den enda stora mästerskapsmedaljen som saknas i Lag Hasselborgs prisskåp är ett VM-guld.

Nu hoppas de att den efterlängtade medaljen kommer på hemmaplan när VM i Sandviken inleds på lördag. SVT Sport sänder samtliga Sveriges matcher plus finalspelet.

– EM-guldet på hemmaplan i Helsingborg 2019 var en av karriärens höjdpunkter så vi hoppas verkligen på något liknande nu. Det vore häftigt, säger lagets skipper Anna Hasselborg.

Ordinarie kärnan återsamlad

EM i Östersund i november slutade med besvikelse när mästerskapet tog slut för svensk del redan i gruppspelet.

Den här gången är Sara McManus tillbaka efter att ha fött barn i januari, och laget som testat sju olika laguppställningar den här säsongen har nu sin ordinarie fyra tillbaka: Hasselborg, McManus, Agnes Knochenhauer och Sofia Mabergs, med Johanna Helldin som reserv.

– Jag tror att jag kommer in med mycket energi. Just nu njuter vi av att få vara vi fyra i kärnan igen. Vi är jäkligt bra när vi är bra och har extremt mycket rutin, samtidigt gäller det att kliva in med stor ödmjukhet inför det här med två spelare som är gravida och jag som relativt nyförlöst, säger McManus.

”Låter ju sjukt att säga...”

Utvärderingen av EM-misslyckandet i höstas kan summeras med att laget inte var förberedda nog.

– Det låter ju sjukt att säga när förberedelser är det enda vi idrottare håller på med, men ibland tvingas man erkänna att planen inte blev rätt och då måste man vara ärlig och säga det. Vi hade inte spikat en laguppställning som funkade helt hundra och vi lyckades inte fylla Saras tomrum. Nu är hon tillbaka och vi känner oss mer stabila och förberedda som femma, säger Hasselborg.

Sverige inleder VM mot Nya Zeeland klockan 14.00 på lördag och möter sedan världsettorna i Lag Kerri Einarson senare samma kväll. Här har du en rejäl guide med alla SVT:s sändningstider.

