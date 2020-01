Fahlin står över tävling

Emilia Fahlin slutade på fjärde plats i VM 2018 och siktade in sig på högra placeringar under 2019. Men i maj i fjol var hon med om en svår krasch under ett träningspass. Hon ådrog sig en kraftig hjärnskakning och rehabiliteringen tog lång tid, det var oklart när hon skulle komma tillbaka.

Trots det körde hon VM 2019 fyra månader efter den allvarliga olyckan. Där slutade det med en 15:e plats.

– Jag hoppas kunna tillbaka till den känsla och nivå jag hade innan olyckan. Det känns bra och mina fysvärden är okej. Sedan får vi se hur det blir när tävlingarna börjar, säger hon till vargardacycling.se.

I helgen är det World Tour-premiär i Australien, men Fahlin står över. Hon ska vara hemma och köra ett tränings- och tävlingsprogram riktat mot linjeloppet i OS i slutet av juli.

– OS finns i tankarna, så klart. Jag har redan provåkt banan i Tokyo. Men för att få en plats i truppen måste jag också bevisa att jag är tillbaka på den högsta nivån, säger Örebrocyklisten till vargardacycling.se.

31-åringen har ordnat en kvotplats till Sverige. Men för att få resa till Tokyo måste hon visa för Sveriges Olympiska Kommitté att hon är tillbaka på världstoppen. En plats bland de åtta första i ett World Tour-lopp skulle förmodligen räcka.

– Vi har naturligtvis med oss hennes fjärdeplats i VM och de resultat hon gjorde innan olyckan men det är inte ensamt kvalificerande. Hon behöver visa att allt nu går i rätt riktning, säger Anders Wiggerud, sportchef i SOK med ansvar för bland annat cykel, till vargardacycling.se.

I början av mars gör Fahlin debut i World Tour. Sedan har hon ytterligare åtta tävlingar på sig att visa SOK att hon är värd en plats till OS i Tokyo.