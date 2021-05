Tobias Ludvigsson missar Giro d'Italia

Det var under det italienska etapploppet ”Tour of the Alps” som Tobias Ludvigsson fick ett skavsår på högerfoten. Såret blev större och större under tävlingens gång och blev även infekterat.

– Det var för drygt en vecka sen som jag fick ett skavsår på foten som sen på flyget hem blev jäkligt infekterat, det är nu stort som en golfboll. Jag går även på antibiotika, säger Ludvigsson.

Vila och luftiga skor

Enligt Ludvigsson är det ingen större fara förutom att det gör ont och att han måste låta medicinen verka och få svullnaden att går ner.

– Nu när jag är hemma får jag gå omkring i strumplästen eller barfota. Jag kan inte riktigt ha några vanliga skor eftersom det trycker och skaver på såret.

Ludvigsson är cykelproffs i franska laget Groupama – FDJ som är ett World Tour-lag. World Tour är den högsta touren inom proffscykling och Ludvigsson är den enda svensken på den nivån. Att han tvingas avstå Giro d'Italia innebär att säsongens planering nu ändras.

– Det förändrar en hel del i min planering. Jag skulle ju ha åkt ner till Girot i onsdags men i och med skadan får vi tänka på hälsan i stället och blicka framåt.

Touren och Vueltan hägrar

Stallet sätter upp en lång lista på försäsongen med de cyklister som ska köra de olika tävlingarna så att lagsammansättningen blir optimal för varje race.

– Det är ju alltid ett gäng som är satta på förhand, säg fyra stycken, som de övriga ska köra för. Listan är lång men möjligheten finns ju att köra både Tour de France och Vuelta a España. Sen är det ju ett VM också som går i Belgien i september.

Tobias Ludvigsson har många fina placeringar i flera stora tävlingar men han har ingen seger och det är det stora målet.

– Jag jagar fortfarande min första etappseger i en Grand Tour. Det är ett mål som jag har satt upp och strävat efter länge. Det vore helt klart en dröm att uppnå det, säger Ludvigsson.

