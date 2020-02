Lista: Så ofta dopningstestas svenska idrottsstjärnorna

Sven Thorgren, snowboard: Testades 1 gång under 2019

”En gång senaste året.”

Hanna Öberg, skidskytte: Varje vecka under säsong

”Under säsong testas jag varje tävlingsvecka. Under sommaren är det lite mer sällan, men inte mer än en månad mellan gångerna. Det är viktigt att testa kontinuerligt och att man vet att man blir testad. Det är viktigt för att få bort fuskarna.”

Andre Myhrer, alpint: 5-6 gånger

”Cirka fem-sex gånger. Väldigt få tillfällen de senaste åren. Jag tyckte att det var mer förr, och nästan alltid vid pallplats.”

Marcus Danielson, fotboll: Testades inte

”Jag testades inte någon gång förra året vad jag kan komma ihåg.”

Lina Sjöberg, trampolin: 1 gång

”En gång senaste året, brukar ibland lottas vid tävlingar.”

Ebba Andersson, skidor: 12 gånger

”Under det senaste året har jag dopingtestats vid tolv tillfällen. Av de tolv tillfällena som jag har testats under det senaste året, har åtta varit i samband med tävling.”

Oskar Rozenberg, skateboard: 1 gång

”Dopningstestad en gång 2019, och det är den enda gången i hans liv som han har blivit det. Jag förstår att man inte har gjort det så mycket tidigare, men att man kanske blir det mer nu när det ska vara med i OS.”

Alexander ”The Mauler” Gustafsson, MMA: 6 gånger

Testades sex gånger under 2019. Tävlade en gång, i juni.

Gustav Bergman, orientering: 9 gånger

”Fem gånger vid tävling, fyra gånger utanför tävling.”

Mikaela Mässing, handbollsproffs i Tyskland: Testades inte

”Inte en enda gång förra året faktiskt. Det är lite oroväckande.”

Christoffer Brännberger, handboll: 2 gånger

”Testades två gånger i samband match. Inga oannonserade tester utanför match.”

Magnus Nygren, ishockeyproffs i Schweiz: 3 gånger

”Testades tre gånger. En gång på sommaren i Sverige och två gånger under säsongen i Schweiz.”

Johan Samuelsson, innebandy: 2 gånger

”Tror att det bara blev två gånger sammanlagt i fjol.”

Hanna Glas, fotbollsproffs i Frankrike: 2 gånger

”Testades två gånger i tävling.”

Isabelle Haak, volleybollproffs i Turkiet: 2 gånger

”Jag testades i ligan i Italien i våras i april, sedan på klubblags-VM i november/december. Med landslaget var det mer än ett år sedan.”

Daniel Ståhl, diskus: 22 gånger

”Jag blev dopningstestad sammanlagt 22 gånger år 2019, i tävlingssammanhang och utanför.”

Mattias Falck, bordtennis: 4 gånger

”Jag blev testad totalt fyra gånger förra året varav en inom tävling, under VM i Budapest i april. Sedan har jag blivit testad tre gånger i mitt hem. I oktober, november och december.”

Sabina Jacobsen, handbollsproffs i Ryssland: En gång under säsongen i Ryssland

”I Ryssland blir man testad när säsongen starter men det har gått ett halvår och det är aldrig något kring matcherna. I landslaget är det alltid test på något sätt. Vid ett EM-kval eller så kommer de på någon träning eller match. I mästerskap är det alltid två som blir haffade efter varje match. I alla fall på EM och VM.”

Ronja Savolainen, ishockey: 1 gång

”Om jag minns rätt var det bara en gång under ett läger med landslaget. Vi blir testade alldelels för lite, i alla fall under säsong. Man blir först testad under VM men då är säsongen nästintill slut, så det är ju rätt dåligt.”