IOK: ”Ett angrepp på sporten”

Det var i går som Wada meddelade att de vill slå hårt mot den ryska idrotten efter att det framkommit att testdata manipulerats av den ryska antidopningsmyndigheten Rusada.

Kommittén i Wada vill att inga högt uppsatta ryska politiker får närvara vid nästa års OS i Tokyo.

Förbudet gäller över de kommande fyra åren.

Antidopningsorganisationen vill också att Rysslands ska förbjudas att arrangera globala mästerskap under tidsperioden.

Landet ska inte heller få söka något mästerskap under tiden och OS 2032 får Ryssland inte söka under några omständigheter.

Stödjer sanktionerna

I ett uttalande skriver IOK att de tackar Wada och de oberoende kriminaltekniska experterna för sitt detaljerade och professionella arbete.

De reagerar också starkt på manipulationen.

”Den här här manipulationen är ett angrepp på sportens trovärdighet och är en förolämpning mot idrottsrörelsen världen över”, säger”, skriver IOK på sin hemsida.

”IOK kommer att stödja de tuffaste sanktionerna mot de som är ansvariga för den här manipulationen”.

Samtidigt begär IOK ännu en gång att de ryska myndigheterna ska leverera testdatan som det här fallet bygger på. Enligt Internationella Olympiska Kommittén är det här fortfarande en viktig fråga för att säkerställa att full rättvisa till slut kan skipas. På detta sätt kan misstänkliggörandet över den nya generationen av rena ryska idrottare tas bort.

Utrikesministern svarar

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov svarade på tisdagen på Wadas sanktioner.

”Det finns de som vill sätta Ryssland i defensiv position och anklaga oss för i stort sett alting av internationellt liv – som konflikter, ekonomi, energi, gasledningar och vapenförsäljning”, sa han på en presskonferens enligt AP.

Wadas förslag ska diskuteras av det verkställande utskottet vid ett möte i Paris den 9 december. Wadas konflikt med den ryska idrotten sträcker sig sedan McLaren-rapporten 2015.