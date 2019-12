Stefan Holm: ”Det bästa beslutet i nuläget”

– Alla kommer inte att vara nöjda, en del kommer att tycka att man borde vara tuffare, andra kommer att tycka att man inte ska stänga av Ryssland alls, men jag tror att detta är det bästa beslut som kan tas i nuläget, säger Stefan Holm till SVT Sport.

Hur ser du på att det är som att stänga av Ryssland men ändå inte?

– Det är någon form av kompromiss. Man stänger av Ryssland som nation men låter aktiva tävla under neutral flagg. Det är så det har fungerat inom friidrotten sedan 2016 (och OS 2018), och det har ändå fungerat hyggligt.

På vilket sätt har det fungerat?

– Om du stänger av alla som en kollektiv bestraffning är risken att du stänger av oskyldiga idrottare som inte får tävla bara för att de råkar bära ett ryskt pass. Vi kan exemplifiera med ryska spelare i NHL, som i så fall inte skulle få spela OS-hockey medan andra NHL-spelare får det. Eller ryska tennisspelare som inte ens bor i Ryssland, utan i Spanien eller Florida, ska de inte få spela OS bara för att de bär ett ryskt pass? Eller om man ser ryska friidrottare som höjdhopparen Maria Lasitskene, det finns väl ingen som misstänker henne för att vara dopad, och hon har dessutom varit ganska tuff mot Ryssland på sociala medier. Hon tävlar internationellt under neutral flagg och jag tycker det har fungerat bra.

Vad talar för att Wadas beslut i dag blir verklighet?

– Ryssland kommer ganska säkert att överklaga till Idrottens skiljedomstol Cas, men jag tror att detta kommer att stå fast i stora drag.

Hur tror du att IOK kommer att förhålla sig till Wadas beslut?

– IOK:s ordförande Thomas Bach sa för bara fyra dagar sedan att IOK kommer att rätta sig efter Wadas beslut, så både OS i Tokyo 2020 och vinter-OS i Peking 2022 kommer väl att följa Wadas beslut om det här står fast.

Tycker du att det är korrekt av IOK?

– Ja, jag tycker nog det. Thomas Bach pratar ofta om ”protection of the clean athletes”, så finns det ryska idrottare som kan visa att de är ”rena” så bör de få vara med och tävla, men under neutral flagg.

